«رومانو» يكشف آخر تطورات موقف مبابي من سان جيرمان وريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو، صحفي «سكاي سبورتس» والخبير بسوق الانتقالات، آخر موقف لـ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سواء من البقاء في فريق العاصمة الفرنسية أو الرحيل لصفوف ريال مدريد.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2022 ورفض النجم الفرنسي الشاب كل العروض التي قدمت له من أجل تجديد تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة والانتقال لريال مدريد.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لم يتخذ مبابي أي قرار بشأن مستقبله، إنه يفكر في الأمر مع عائلته، لكنه لم يتفق على أي شئ أو يوقع على أية عقود".

وأضاف:" قام سان جيرمان بتحسين عرضه المقدم لمبابي، لهذا السبب لدينا شائعات جديدة، لكن ريال مدريد لا يزال واثقًا من ضم النجم الفرنسي".