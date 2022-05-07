احتفل الفنانان محمد فراج وبسنت شوقي، بحفل زفافهما، الذي أقيم أمس على أحد شواطئ سهل حشيش في الغردقة، بحضور أصدقائهما من خارج وداخل الوسط الفنى.

دخلت بسنت الحفل بصحبة والدها، لاعب ومدرب الأهلي الأسبق كابتن شوقي عبدالشافي، الذي سلمها إلى زوجها محمد فراج وسط سعادة كبيرة من الحضور.

أطلت بسنت في البداية بفستان أبيض يتميز بطرحة طويلة تحمل نفس تطريز الفستان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، إلى جانب وضع مكياج بسيط يبرز ملامج وجهها، فيما ارتدى فراج بدلة سكرية اللون.

تعرضت بسنت شوقي لموقف محرج خلال الحفل، حيث تعثرت قدمها وكادت أن تتعرض للسقوط، إلا أنها تمالكت نفسها ليمر الموقف بسلام، وواصلت الرقص، وسط تصفيق من الحاضرين، كما حرصت على تحية الموجودين.

ووجه محمد فراج لبسنت شوقي رسالة رومانسية أثناء الاحتفال قال فيها: «أنا ممكن أتكلم عليكي وعنك وقت طويل أوي، ممكن جدا الكلام مايخلصش، بس طبعا مش هينفع أقول كل اللي جوايا دلوقتي، بس أهم حاجة عاوز أقولها قبل بحبك، إني باشكرك بجد، باشكرك يا عسل، باشكرك على صبرك، وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه تغلب على عقلك، لأن عقلك كان ممكن مايوافقش إننا نبقي مع بعض، من زمان، صبرتي على حاجات كتير كانت ممكن تفرق ما بينا، بسبب شخصيتي وردود أفعالي.. باشكرك إنك آمنتي بحبي وصدقتيه، وباشكرك إنك خليتي لحياتي طعم، باشكرك من كل قلبي إنك معايا وإن ربنا وفقني وبقيت معاكي وبقينا مع بعض».

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة ثانية، حيث ارتدت فستانا طويلا ضيقا باللون الأبيض، وغيرت تسريحة شعرها، ووضعت على رأسها قبعة من الشبك، وحافظت على مكياجها البسيط، فيما ارتدى محمد فراج بدلة رمادية اللون.

وتفاعل الثنائي مع الحضور، ودخلا في العديد من وصلات الرقص على الأغاني الشعبية، وأغاني المهرجانات، وظهر محمد فراج، في صور وفيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص بزجاجة مياه، ثبتها على رأسه وهو يرقص، كما رقص برفقة أصدقائه مع الراقصة الاستعراضية التي حضرت الحفل.

وتصدر الفنانان بسنت شوقي ومحمد فراج مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث خضعا لجلسة تصوير على البحر، ارتدت خلاله بسنت فستانا باللون البني على الطراز اليوناني، فيما ارتدى محمد فراج بدلة سكرية اللون وصندلا من نفس لون فستان بسنت، وعقب جلسة التصوير احتفلا الثنائي بحنتهما، بحضور مجموعة من أقاربهما وأصدقائهما المقربين، وأثار الاحتفال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض: «هم مش اتجوزوا قبل كده؟».

فيما اعتذر محمد ممدوح وهشام ماجد ومحمد سلام عن حضور حفل الزفاف؛ نظرا لحضورهم مهرجان مالمو بالسويد، وقاموا بإرسال مقطع فيديو للعروسين لتهنئتهما، وعلقا مازحين: «أمال اللي حضرناه قبل كده ده كان إيه؟».

وكان محمد فراج وبسنت شوقي احتفالا العام الماضي بعقد قرانهما بعد انتهاء شهر رمضان، ونشأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى قبل 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير أحد المسلسلات، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.