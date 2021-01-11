 مدير سي آي إيه: لا دليل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية - بوابة الشروق
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مدير سي آي إيه: لا دليل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

وكالات:
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 7:37 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 7:37 م

نقلت وكالة "رويترز" عن مدير الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز قوله إنه "لا دليل ملموساً على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن "مضاعفة الجهود العسكرية ستحسن نتيجة الحرب".

ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن العلاقة بين روسيا والصين "لها بعض الحدود"، مشيراً إلى أنها "أثرت على حسابات الصين بشأن تايوان، ولكنها لم تؤثر على عزمها على الإجراءات المستقبلية"، حسبما ذكرت الشرق للأخبار.

وأضاف أن قادة الصين ينظرون عن قرب لكلفة ونتائج استعمال القوة ضد تايوان.


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