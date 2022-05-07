توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع صاحب محل عقب سقوطه من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية، إلى أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الخامس بمحل سكنه؛ لمروره بأزمة نفسية، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة صاحب محل مصاب بكسور وكدمات وغارقا في دمه أسفل العقار محل سكنه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.