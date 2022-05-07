محافظ أسيوط: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لصفوف النقل بمدارس محافظة أسيوط، انطلقت اليوم السبت، وفقا لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، أنه أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن جميع اللجان انتظمت فيها أعمال الامتحانات، مع المتابعة المستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الإشراف على الامتحانات، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتعامل مع أي معوقات أو شكاوى.

وأكد محافظ أسيوط، أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين للامتحانات اليوم بلغ 112 ألفا و992 طالبا، والصف الخامس الابتدائي 100 ألف و105 طلاب، وبلغ عدد طلاب الصف السادس الابتدائي المتقدمين للامتحانات اليوم 100 ألف و147 طالبا مقيدين في 912 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

ومن جهته، أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.