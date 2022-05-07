انتهت مساء الجمعة، المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المخصّصة للبنانيين بالخارج، في 10 دول، لاختيار 128 نائبا جديدا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 59%.

وقال وزير الخارجية والمغتربين السفير عبد الله بو حبيب، في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، إثر إقفال صناديق الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في الدول العشر: «لدينا نتائج تقريبية وهي ليست النهائية وبلغت نسبة الاقتراع في كل الدول حوالي 59% وفي العام 2018 كانت 56%».

وأضاف: «حدثت تجاوزات عدة إنما تم إيقافها فورًا»، وذلك ردًا على سؤال في هذا الصدد.

وبدأت صباح الجمعة، الانتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى، المخصّصة للمغتربين اللبنانيين، في 10 دول تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية.

وانتخب اللبنانيون المغتربون الجمعة، في عشر دول هي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق وإيران.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدول العشر 30 ألفًا و929 ناخبًا يتوزعون على 13 مركز اقتراع.

وبعد انتهاء العملية الانتخابية، تنقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى بيروت بواسطة شركة شحن، بعد ختمها بالشمع الأحمر، لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية في15 مايو الجاري.

يذكر أنها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في أماكن تواجدهم في بلدان الإغتراب وفقاً لقانون انتخاب على الأساس النسبي والصوت التفضيلي.

وسوف تجري المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل في 8 مايو الحالي حيث يقترع اللبنانيون من غير المقيمين المسجلين للمشاركة في الاقتراع في باقي الدول، البالغ عددها 48 دولة .

وسوف تجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 مايو الحالي في الداخل اللبناني.

وقرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.