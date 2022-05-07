جازبروم الروسية تطمئن عملائها الأوروبيين بمواصلة دفع تكلفة الغاز دون خرق للعقوبات

كتبت شركة "جازبروم" الروسية رسالة إلى عملائها الأوروبيين سعت فيها لطمأنتهم بأنهم يستطيعون الاستمرار في دفع ثمن الغاز دون خرق العقوبات، في أحدث مؤشر على أن روسيا ربما تحاول إيجاد طريقة للحفاظ على تدفق الغاز، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وتسعى الشركات الأوروبية جاهدة للتوصل إلى سبيل بشأن كيفية الاستمرار في شراء الغاز الروسي بعد أن طالبت موسكو بالدفع بالروبل وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذه الخطوة ستنتهك العقوبات. وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وتقترب المواعيد النهائية للدفع في دول أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.



وفي رسالة قالت بلومبرج إنها اطلعت عليها، أخبرت جازبروم العملاء أن الأمر الجديد الذي نشره الكرملين في 4 أيار/مايو "يوضح الإجراء" المنصوص عليه في المرسوم الأولي بشأن مدفوعات الروبل.



وبحسب بلومبرج، ليس من الواضح ما إذا كان النظام الجديد سيكون كافيا لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن إنشاء حساب بالروبل، والتعامل مع البنك المركزي من شأنه أن يكسر العقوبات. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.



وينص الأمر الجديد على أن العملة الأجنبية المستلمة من المشترين سيتم استبدالها بالروبل عبر حسابات لدى المركز الوطني الروسي للمقاصة.



وقالت جازبروم في الرسالة إن الأمر يضمن شفافية التدفقات النقدية من المشترين الأجانب ويستبعد إمكانية مشاركة أي "طرف ثالث" في التسويات. ويبدو أن الإجراء على النحو المبين يستبعد البنك المركزي الخاضع للعقوبات.



ولم ترد جازبروم على الفور على طلب بلومبرج للتعليق الذي أرسل اليوم السبت.