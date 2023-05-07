محافظ الوادي الجديد يلتقي أساتذة بالجامعات لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي في الزراعة

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد من نواب وأساتذة عدد من الجامعات المصرية "عين شمس - أسيوط - الإسكندرية - طنطا - بني سويف - الوادي الجديد"، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي للتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة.

واعلن الزملوط، أن اللقاء تناول التنسيق المشترك للإسراع بالخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الذي ينص على استصلاح مساحة ٢٠٠ فدان لكل جامعة كمرحلة أولى، بهدف تنفيذ تجارب بحثية متطورة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل التصديرية والاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وأكد تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة من البروتوكول.