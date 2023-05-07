هيلمان يترك الباب مفتوحا أمام مستقبل جلاسنر مع فرانكفورت

ترك أكسيل هيلمان، المتحدث باسم المجلس الإشرافي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، الباب مفتوحا فيما يتعلق بمستقبل المدرب أوليفر جلاسنر لما بعد الموسم الجاري، في أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري والغضب الذي أظهره المدرب النمساوي.

وقال هيلمان لقناة "بيلد" اليوم الأحد إن النادي قدم عرضا لجلاسنر لتمديد عقده حتى 2024 بعد نهاية عقده الحالي وحتى الآن لم يتم الموافقة عليه.

وأضاف هيلمان :"يجب أن نتعامل مع مسألة ما إذا كنا في وضع يجعلنا نتطلع للمستقبل. ينبغي أن نترك الأيام والأسابيع القليلة المقبلة تمر فيما يتعلق بهذه المسألة".

تابع:"يعتمد الكثير على كيفية تحديد أوليفر جلاسنر لوضعه. إنه جدال لم يبدأه النادي. وهو ثار لأن عرضنا لم يلق القبول".

وفاز جلاسنر بالدوري الأوروبي مع فرانكفورت في أول موسم له 2021 / 2022 ، كما أنه قاد الفريق لنهائي كأس ألمانيا المقرر إقامته يوم 3 يونيو المقبل حيث سيواجه حامل اللقب فريق لايبزج.

ولكن فرانكفورت يعاني في البوندسليجا، حيث تلقى الفريق الخسارة 1 / 3 أمام هوفنهايم في المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها الفريق في تحقيق انتصار.

وحصل جلاسنر على البطاقة الحمراء في المباراة، وانزعج بسبب سؤال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث تم التشكيك في سلوك الفريق.

وقال جلاسنر غاضبا :"أوقفوا هذا الهراء. أعلم ما يفعله الشباب هنا. توقفوا عن اتهام الفريق بشيء يتعلق بعدم معاقبتهم. ماكوتو هاسيبي يبلغ 39 عاما، ويلعب 90 دقيقة للمرة الثالثة هذا الأسبوع".

وأوضح هيلمان إن حصول جلاسنر على البطاقة الحمراء ليس شيئا ذكيا، وانتقد غضبه.

أتم:"لم يكن من الجيد أو الصواب الرد بهذه الطريقة. مالا يمكنني فهمه مطلقا أنك تنفس عن خيبة أملك على صحفي يقوم بعمله".