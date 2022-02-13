ميدو يهنئ الأهلي بتحقيق سوبر اليد الأفريقي على حساب الزمالك

حرص أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق على تهنئة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بتتويجه بطلاً للسوبر الأفريقي وتأهله لكأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي بنتيجة 27-24 على الزمالك في نهائي بطولة السوبر، والتي أقيمت على صالة الأول مساء اليوم الأحد.

وقال ميدو عبر "تويتر": "مبروك للأهلي موسم رائع لأبطال في كرة اليد".

واستطاع الأهلي بهذا الفوز الحفاظ على لقبه في السوبر الأفريقي حيث تغلب على الزمالك أيضا في نسخة العام الماضي ليتأهل لمونديال الأندية.

تجدر الإشارة إلى أن ميدو ضمن اللجنة الفنية المُشكلة من جانب إدارة نادي الزمالك، من أجل تلبية احتياجات فريق الكرة وتحقيق متطلباته.