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أوسوريو يخصص فقرة فنية في مران الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 12:08 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبات فنية قوية خلال مران الفريق اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، شهدت التركيز على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وتم تقسيمة الفريق لمجموعتين على أن تقوم كل مجموعة بتنفيذ ما لا يقل عن 7 تمريرات من أماكن متفرقة داخل الملعب على أن ينهي اللاعب الأخير الكرة بتسديدة قوية.

وتولى  مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على مجموعة، بينما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد قيادة  المجموعة الأخرى.

ويستعد فريق الزمالك  لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.


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