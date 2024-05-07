رسم الشخصيات في ورشة للتونسية سيرين قنون بمهرجان ايزيس لمسرح المرأة

تقدم الفنانة التونسية الفرنسية سيرين قنّون ورشة تحت عنوان نحت الشخصيات البنية التشريحية مدخلا" على مدار أربعة أيام، وذلك في الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري في ستوديو كلتوجراف ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة المقرر إقامتها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجارى.

وتقول سمر دويدار مديرة الورش الفنية بمهرجان ايزيس أن المهرجان يسعى لدعم الحركة المسرحية وعمل مبدعات المسرح من خلال الاستفادة من خبرات مهمة مثل سيرين قنون.

وتشير سيرين قنون إلى أن الورشة دعوة إلى اكتشاف البنية التشريحية للجسد من أجل تقمّص أفضل لمختلف الشخصيات في الإبداعات المسرحية، حيث يساعد فهم البنية التشريحيّة للشخصيات على التحكّم في الجسد، فهي رحلة استكشافيّة في اللوحة التشريحيّة والعاطفيّة للجسد حيث تهدف هذه الطريقة إلى تجهيز الفنانين بشكل أفضل لبناء وهيكلة الشخصيات التي يقومون بتجسيدها من خلال الجسم العضوي للممثل الإبداعي، من خلال تمارين Eutonia، يستطيع الفنان إتقان إيقاع تنفسه واستيعاب وظيفته النفسية وبالتالي رسم توقيعه على المسرح، دون اللجوء إلى الكلام، وسيكتب المشارك جملًا بجسده ويطوّر القدرة على السّمع والشعور بجسده والتعبير عن نفسه بشكل عضوي.

تستهدف الورشة ممثلات وممثلين المسرح المحترفين، أصحاب خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عدد المشاركين المستهدفين 14 كحد أقصى، اخر موعد للتقديم الجمعة الموافق 10 مايو، ويمكن التسجيل من خلال الاستمارة التالية:

https://forms.gle/fwvtV12a6tVFYd8n6

تعتبر المدربة التونسية الفرنسية سيرين قنون شخصية بارزة في المسرح التونسي الدولي وهى خريجة جامعة السوربون الجديدة، لها خبرة تزيد عن ٢٧ عامًا في القطاع الثقافي المهني، وقدمت أدواراً عديدة كممثلة ومخرجة، بالإضافة إلى خبرتها كخبيرة في إدارة الثقافة والسياسات الثقافية، تدير مسرح الحمراء ومركز العربي الأفريقي، وهى مدربة في علم تشريح الحركة، عملت كمستشارة وزارية وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة رائدة الأعمال النسائية لعام ٢٠١٨، وتقدم حاليًا ورش عمل تدريبية متنوعة للفنانين المحترفين الشبان، وتنتج وتتعاون في إنتاج العديد من العروض المسرحية ورقص المسرح، بالإضافة إلى إخراج أعمالها الخاصة، هذا الدور المزدوج كفنانة ومديرة ثقافية معروفة يسلط الضوء على مواهبها المتعددة وخبرتها الفريدة. تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة واستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، والمعهد الثقافي الفرنسي.