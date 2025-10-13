حزب حماة الوطن: مصر أعادت إحياء القضية الفلسطينية ونجحت في حشد القوى العالمية

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت حضور كبار زعماء العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، لعل أهمها الحرب على غزة.

وأعرب الحزب، عن تقديره الكامل لجهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، التي نجحت في تحرير هذا الاتفاق على أرض مصر وفي مدينة السلام "شرم الشيخ".

وأكد الحزب، استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة، وبفضل تحركات على كافة المستويات، إعادة إحياء القضية الفلسطينية من جديد، على الرغم من المحاولات المستميتة التي سعى إليها الاحتلال الإسرائيلي من أجل القضاء عليها بمخطط التهجير ونزوح أهالي غزة.

وأضاف الحزب نجحت مصر من خلال رؤية ثاقبة وتحركات جادة من الرئيس السيسي في وأد كافة المخططات، وأعادت الحياة للقضية الفلسطينية من جديد، حتى وصلنا لاتفاق اليوم، والذي يقضي بوقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، وكذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وضمان دخول المساعدات.

وأشار إلى ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية لا يمكن إغفاله، لاسيما وأنها نجحت في حشد كافة القوى العالمية والمنظمات الفاعلة، للاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة التصدي للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.

وتوجه حزب حماة الوطن، بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية، وجميع مؤسسات الدولة ذات الصلة، التي سخرت كافة جهودها لأجل نجاح قمة شرم الشيخ، وتوجيه رسالة للعالم أن مصر راعي السلام في المنطقة.