نقيب المحامين يثمن نتائج قمة شرم الشيخ للسلام ويشيد بجهود الرئيس السيسي في إنهاء الحرب على غزة

ثمن نقيب المحامين عبد الحليم علام، النتائج التاريخية التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي جسدت الإرادة الدولية والعربية الصادقة في دعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، بما يمثله من تحول حاسم نحو وقف نزيف الدم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار والإبادة.

وتوجه علام في بيان له اليوم، بكل التقدير والإجلال إلى الشعب الفلسطيني الأبي الذي قدّم أروع صور الصمود والتحدي، ودافع عن أرضه وهويته وحقوقه التاريخية في مواجهة آلة الحرب الغاشمة، مثبتًا أن إرادة الشعوب أقوى من الاحتلال والعدوان.

كما أعرب عن عميق الامتنان والفخر بالدور الوطني والعروبي الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما بذلته من جهود دبلوماسية مكثفة ومتواصلة لإنهاء الحرب وتحقيق التهدئة، وترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، لتؤكد مجددًا مكانتها الريادية ودورها الثابت في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت نقابة المحامين، أنها ستظل دائمًا منبرًا للحق وصوتًا للقانون والعدالة، داعمةً للموقف المصري والعربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى ينال حريته الكاملة وتُقام دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.