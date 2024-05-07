قتيلان وجرحى في هجوم بالسكين داخل مستشفى بالصين

قتل شخصان وأصيب 21 آخرون اليوم الثلاثاء، في هجوم بسكين على مستشفى في جنوب غرب الصين، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة المحلية في مقاطعة يونان في بيان: «في 7 مايو، قرابة الساعة 11,37 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وقع هجوم بسكين في مستشفى تشنجنان في مقاطعة تشنشيونج»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الشرطة في بيانها، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، مشيرة إلى أن التحقيق جار مع رجل مشتبه فيه.

وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية، لكن في السنوات الأخيرة، سجلت موجة من حوادث الطعن.