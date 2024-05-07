تعيين قيادة جديدة لحزب البعث الحاكم في سوريا

عين حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الحاكم في سوريا قيادة جديدة، اليوم الثلاثاء، بعد الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضى بعد إعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد أمين عام لحزب البعث.

وفي سابقة هي الأولى في سوريا طال التغيير كافة أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث ودخول أعضاء جدد من كافة المناطق السورية إضافة إلى تعيين لجنة جديدة للرقابة والتفتيش الحزبي.

ونشر حزب البعث اليوم أسماء أعضاء القيادة القطرية الجديدة وهم القاضي فاضل نجار -أمين القطري المساعد وهو من محافظة حلب- وجاء تعيين أعضاء القيادة الجديدة وهم عزت عربي كاتبي وجمانة محمد مأمون النوري وطه الخليفة و صفوان أبو سعدى و محمود قاسم زنبوعه وإبراهيم محمد الحديد و أيمن عبد الناصر بن علي الدقاق وسمير بهجت خضر وفاضل محمد ورده واللواء المتقاعد ياسر مهنا شاهين وقد غلب على أعضاء القيادة الطابع الحقوقي حيث عين أربعة من بينهم قضاة وحقوقيون ومهندسون .

كما أصدر الرئيس السوري اليوم مرسومين يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد وهم فاضل نجار محافظاً لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعدة محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وإنهاء تمديد تعيين الدكتور طه حمادي الخليفة رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات، ما يعني تعيين ثلاثة محافظين جدد خلال الأيام القادمة للمحافظات التي تم تعيين محافظيها في القيادة القطرية لحزب البعث.

كما تم تعيين القاضي المستشار عبد الرزاق الجاسم رئيس الجنة الرقابة والتفتيش الحزب.

واختيرت اللجنة المركزية الجديدة لحزب البعث في ختام مؤتمر الحزب الذي عقد يوم السبت الماضي وعددهم 14 عضواً واحتفظ رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ ورئيس الحكومة حسين عرنوس ووزير الدفاع علي عباس بمناصبهم في القيادة القطرية بحكم مناصبهم الحالية.