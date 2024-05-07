رئيس وزراء كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز نظام الري للتعامل مع الجفاف

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تفقد رئيس وزراء كوريا الشمالية المزارع الإقليمية ودعا إلى تعزيز نظام الري للتعامل مع الجفاف وموجات الحر، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء، وسط نقص الغذاء المزمن في البلاد.

وزار رئيس الوزراء كيم توك هون مزارع في مقاطعات جنوب بيونجان وشمال هوانجهاي وجاجانج وتفقد الوضع الزراعي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى "تكثيف أعمال الري نوعيا في محاولة للتعامل في الوقت المناسب مع المناخ غير الطبيعي مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة"، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت صحيفة رودونج سينمون، الرئيسية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء إن وجود البلاد يعتمد على نجاح الزراعة مع بدء موسم زراعة الأرز.

وذكرت الصحيفة: "يجب أن يساهم الشعب عمليا في تحقيق هدف إنتاج الحبوب وزيادة الإنتاج الزراعي" ، مشيدة بالجيش الكوري الشمالي لتحسين الوضع في المزارع.

وتواجه كوريا الشمالية نقصا في الغذاء تفاقم على ما يبدو في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات العالمية على برامجها النووية والصاروخية ، والطقس غير المواتي ، وعمليات إغلاق الحدود لسنوات بسبب جائحة كوفيد 19.