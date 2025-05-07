نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن الحكومة الباكستانية اتهامها للهند بإشعال ما وصفته بـ"جحيم" في المنطقة، معربة عن رفضها مزاعم وجود "معسكرات إرهابية" في البلد.

وقالت الحكومة الباكستانية إن "الهند أشعلت جحيمًا في المنطقة، ومسئولية العواقب المترتبة على ذلك تقع على عاتقها"، مؤكدة رفضها "القاطع الادعاءات الهندية بوجود معسكرات إرهابية على أراضينا".

هذا واستدعت باكستان، اليوم الأربعاء، القائمة بالأعمال الهندية جيتيكا سريفاستافا إلى وزارة الخارجية الباكستانية لتلقي احتجاج باكستان الشديد على الهجمات الهندية في مواقع متعددة بجميع أنحاء باكستان وآزاد جامو وكشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أورته وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأضاف المتحدث أنه "تم إبلاغ الجانب الهندي بأن هذا العمل العدواني السافر من جانب الهند يشكل انتهاكا واضحا لسيادة باكستان. وتتعارض هذه الأعمال مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول. ورفضت باكستان بشدة مبررات الهند الواهية لسلوكها العدائي".