 السعودية تستضيف اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا خلال الربع الأخير من عام 2025 - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 11:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السعودية تستضيف اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا خلال الربع الأخير من عام 2025

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 11:33 م

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في محافظة العُلا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم الاعلان عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث مثل المملكة بالاجتماع الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.

والتقى بن خالد بالرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونخ للأمن الدكتور بنديكت فرانك، الذي أشار إلى أنه سيجري إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه.

وجدد بن خالد التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.

 


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