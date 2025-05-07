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واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥١ لاستئناف الحرب، مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وفي وسط قطاع غزة، ارتكب الاحتلال مجزرتين في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة بفاصل عدة ساعات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصف جيش الاحتلال المدرسة مجددا قبل منتصف الليل، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة خمسين، فيما استشهد في القصف الأول ٢٢ فلسطينيا وعشرات المصابين.

واستخدم جيش الاحتلال الطيران الحربي في قصف مدرسة بمراكز النزوح التي قصفت، كما قصف مسجد الرحمن الوحيد المتبقي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء، بينهم طفلة، في قصف الاحتلال مخيم المناصرة للنازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

أما جنوب القطاع، ارتقى ثمانية شهداء بينهم طفلة وأصيب آخرون، وكان هناك مفقودون جراء قصف جوي إسرائيلي على أحد المنازل وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان في قصف منزلهما في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أما في غزة والشمال، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في تل الزعتر شرق جباليا، مما خلف ثلاثة شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه وصل مشافي القطاع ٤٨ شهيد و١٤٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٢٦١٥ شهيدا و١١٨٧٥٢ مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ شهيدا و٦٧١١ مصابا.