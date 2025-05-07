وزير النقل يشهد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية للعمل في مجال نقل الركاب

• كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة

• الشركة ستقوم بتشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية والذي يتضمن عدد 100 سيارة في نطاق القاهرة والجيزة

شهد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات.

قام بالتوقيع كل من ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورياض سالم على أحمد أدريس رئيس مجلس إدارة شركة "جرين فالي" لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) .

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأن التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيص لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley)؛ لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات .

وأكد الوزير أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة .

وأشار إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وانها تشكل احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها .

من جانبه، أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي، أن خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر .

وأوضح أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة) ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة.

ولفت إلى أن اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة).