 مصطفى شلبي يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 7:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مصطفى شلبي يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 7:11 م

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة مصطفى شلبي لاعب الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض مصطفى شلبي في الفقرة البدنية بشكل كامل، بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك