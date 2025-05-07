مصطفى شلبي يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة مصطفى شلبي لاعب الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض مصطفى شلبي في الفقرة البدنية بشكل كامل، بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.