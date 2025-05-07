أكد أبو طالب العيسوي، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن هزيمة الفريق الأخيرة تعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه النادي، مشيرًا إلى أن الأزمات الإدارية والصراعات داخل مجلس الإدارة تقف خلف هذا التراجع الكبير في الأداء.

قال العيسوي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة في كأس الرابطة أرهقت اللاعبين بدنيًا وأثرت على مستواهم الفني، متسائلًا: "هاتلي لاعب واحد من بيراميدز أو الزمالك رجع بنفس مستواه بعد بطولة الرابطة؟".

وأشار العيسوي إلى أن التشكيل الأساسي للمباراة شابه العديد من الأخطاء، كما أن الجهاز الفني لم يحسن التعامل مع متغيرات المباراة داخل الملعب، مشددًا على أن الفريق دفع ثمن هذه القرارات.

وأضاف: "المباراة دي فرقت معانا كتير.. الأخطاء كانت واضحة، والنادي بيعاني على كل المستويات".

وأكد العيسوي أن جمهور الإسماعيلي يعيش حالة من الحزن الشديد، قائلًا: "جمهور الإسماعيلي بيعيط، وإحنا صعبان علينا النادي"، مؤكدًا أن الإسماعيلي كيان عريق لا يستحق هذا المصير المؤلم.

واختتم بدعوة وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لإنقاذ نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الكرة المصرية لن تنهض بدون الإسماعيلي، فهو أحد أركانها الأساسية.