التعبئة والإحصاء: لا تتوفر لدينا بيانات الدخل والإنفاق لمستأجري الإيجار القديم

جدل حول بيانات الإحصاء بشأن الإيجار القديم.. ومستشار الجهاز: البيانات المقدمة للحكومة والبرلمان متطابقة



قال الدكتور عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز قدم لمجلس النواب كل بيانات تعداد 2017، وذلك خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن البيان الذي قدمه وعرضه رئيس الجهاز الثلاثاء هو «البيان النهائي الرسمي الصحيح، بعد مراجعته وتسليمه للمجلس».

وعلق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن البيان الذي سُلم الثلاثاء للجهاز هو البيان الذي قُدم مع مشروع القانون من جانب الحكومة وكان موقعا عليه من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن هذا البيان «يختلف قطعًا عما قاله الجهاز في البرلمان؛ لكنهم وعدوا بمراجعة البيانات».

ورد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على سؤال الإعلامي محمد مصطفى شردي حول حقيقة تقدم الجهاز بيانات للحكومة تختلف عما قدمه في البرلمان، قائلا إن «نفس البيانات التي قُدمت للحكومة هي نفس البيانات التي تم عرضها الإثنين والثلاثاء بواسطة رئيس الجهاز».

من جانبه، شدد النائب عمرو درويش، أن البيانات التي سيقدمها الجهاز، سواء كانت تلك التي طرحت أو غيرها، «لن تغير كثيرًا من حقيقة أن مشروع القانون بحاجة إلى الخروج للنور»، مضيفا أن «الأرقام لن تغير كثيرًا، ومواطن مثل مليون أو 10 مليون».

وأشار مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى مطالبة بعض النواب بيانات إضافية متوفرة لدى الجهاز مثل عمر المبنى أو سنة البناء والتقسيم طبقا للقيمة الإيجارية؛ سيجري إرسالها إلى البرلمان، الأربعاء.

وأكد أن بعض البيانات الأخرى المطلوبة، مثل تفاصيل بحث الدخل والإنفاق المتعلقة بدخل الأسر «غير متاحة»، موضحا أن التعداد لا يسأل الأسرة عن الدخل أو الإنفاق.