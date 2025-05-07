إسبانيا تشارك في الدورة الرابعة من مهرجان أسبوع القاهرة للصورة بمصر

تقام هذا العام الدورة الرابعة من مهرجان أسبوع القاهرة للصورة الذي تنظمه مؤسسة "فوتوبيا" خلال الفترة بين 8 و18 مايو الجاري. وتدعم سفارة إسبانيا في مصر مشاركة الفنان الإسباني، دانييل رودريجيز جوردييو الذي سيتواجد بالقاهرة للمشاركة في فعاليات الحدث.

يشغل دانييل رودريجيز جوردييو منصب مدير أول لمبادرات التعليم والمحتوى الاستراتيجي في كوندي ناست، وهو مساهم في مجلة فوتوڤوج ومنسق مهرجان فوتوڤوج. منذ انضمامه إلى كوندي ناست في عام 2017، شغل مجموعة متنوعة من الأدوار التحريرية والتشغيلية والاستراتيجية، ومنذ عام 2022، انخرط بعمق في فوتوڤوج.

حصل دانيال على بكالوريوس في علوم الاتصال والتواصل من جامعة كارلوس الثالث بمدريد وماجستير في الإنتاج الإعلامي للأزياء من كلية لندن للأزياء، بالإضافة إلى خلفيته في التصوير الفوتوغرافي والثقافة البصرية. ولعب دانييل في فوتوڤوج دوراً رئيسياً في تحويلها إلى منصة عالمية لصالح ڤوج، حيث ساهم في تطويرها وبناء الشراكات وتنظيمها وتنظيم المهرجانات.

في يوم 9 مايو، في تمام الساعة 18:00، سيلقي دانييل رودريجيز محاضرة بعنوان ”فوتوڤوج: قوة المجتمع“ في ذا هانجر (وسط البلد) والتي سيقدم من خلالها نظرة من الداخل على فوتوڤوج، بدءاً من تطورها وحتى تحولها إلى منصة عالمية تحت مظلة ڤوج، مرورا بمبادراتها التنظيمية والتعليمية والمجتمعية.

يستكشف هذا العرض التقديمي قوة سرد القصص من خلال الصور ودور مجتمع التصوير الفوتوغرافي الدولي بتنوعه، ويسلط الضوء على كيفية قيام فوتوڤوج بتشكيل مستقبل الثقافة البصرية.

"فوتوبيا" هي أكاديمية مصرية مستقلة للتصوير الفوتوغرافي تأسست عام 2012، بالإضافة إلى كونها استوديو ومعرض للمصورين وصناع الصور. منذ عام 2018، تنظم الأكاديمية مهرجان أسبوع القاهرة للصورة وهو مهرجان للتصوير الفوتوغرافي وصناعة الصورة يستمر لمدة عشرة أيام في وسط القاهرة للمصورين من جميع المجالات والأنواع، ورواة القصص البصرية والباحثين ومحرري ومعدّي الصور وفناني الصور المُنشأة بالحاسوب ومعدّي الديكورات ومعدّي الفيديو وصانعي الأفلام والمخرجين الفنيين ومخرجي ومصممي وعارضي الأزياء وفناني المكياج وغيرهم.