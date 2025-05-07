تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملة تفتيشية على محطات الوقود ومستودعات الغاز، أسفرت عن تحرير 30 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز والزيوت والشحوم، بالإضافة إلى رصد مستودع غاز مغلق.

وأوضح مجدي عبد الكريم، في بيان صادر اليوم، أن الحملة شملت سحب 45 عينة من المواد البترولية، تم إرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لفحص مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومحطات الوقود، ومستودعات الغاز، والمخابز، للتأكد من الالتزام بمواصفات الجودة، والتصدي لأي محاولات تلاعب بالمنظومة التموينية.

تأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفي إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية على إحكام الرقابة على الأسواق والمنظومة التموينية بالمحافظة.