النمسا: مسن يقتل زوجته وابنته العجوزتين رميا بالرصاص

أفادت الشرطة بأن رجلا يبلغ من العمر 88 عاما قتل زوجته البالغة 89 عاما وابنتهما البالغة 61 عاما رميا بالرصاص في أحد شوارع مدينة لينز النمساوية.

وعُثر على رسالة وداع في موقع الحادث، خارج نُزل.

ولم تكشف الشرطة في البداية عن دافع محتمل لجريمة القتل، لكنها أشارت إلى أن الزوجة المسنة وابنتها كانتا تقيمان في ألمانيا وكانتا في زيارة إلى النمسا.

وقالت الشرطة إن السلاح المستخدم مسدس قديم، وعُثر عليه في موقع الحادث، وكان بحوزة الرجل بشكل قانوني.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه) بأن وزيرة العدل آنا شبور ووزيرة شئون المرأة إيفا ماريا هولتسلايتنر أعربتا عن صدمتهما إزاء أحدث جريمة قتل لامرأتين على يد رجل من دائرتهما المقربة.

وقالت الوزيرتان اللتان تنتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان: "لا مكان للأسلحة في المنازل أو في الشوارع، ولا ينبغي تركها دون تأمين في الأماكن العامة أو الخاصة."