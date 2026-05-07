الخميس 7 مايو 2026 10:57 م القاهرة
الجيش النيجيري يعلن إنقاذ 7 أطفال تم خطفهم من دار أيتام

أبوجا (أ ب)
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 10:40 م

أعلن الجيش النيجيري، أن جنوده أنقذوا 7 أطفال وامرأتين خطفهم مسلحون الشهر الماضي من دار أيتام في شمال وسط البلاد.

وقالت السلطات في ولاية كوجي إن المسلحين هاجموا دار أيتام إسلامية تعمل بشكل غير مشروع وخطفوا 23 تلميذا في "منطقة منعزلة" من لوجوكا عاصمة ولاية كوجي في 26 أبريل. وتم إنقاذ 15 منهم على الفور.

وقال حسن عبدالله المتحدث باسم الجيش في بيان، إن القوات اعترضت المسلحين واستعادت الضحايا من منطقة غابات في الولاية.

وأضاف عبدالله: "تألف الضحايا الذين تم إنقاذهم من خمسة صبية وفتاتين وامرأتين، يعتقد أنهما زوجتي مالك دار الأيتام".

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم.

وتهاجم الجماعات المسلحة المدارس وتخطف الطلاب نظرا لاعتبارهم وسيلة مهمة لجذب الانتباه وطلب فديات ضخمة، وفقا لمحليين.

شهدت أنحاء مختلفة من نيجيريا خطف عدة مئات من الطلاب.


