غانا تطلب من الاتحاد الإفريقي التحقيق في هجمات معادية للأجانب في جنوب أفريقيا

صعدت غانا شكواها بشأن الاعتداءات على مواطنيها في جنوب إفريقيا، داعية الاتحاد الإفريقي إلى التدخل، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة للأجانب التي أثارت مخاوف من تصاعد العنف القائم على كراهية الأجانب

وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد الضغط الدبلوماسي على بريتوريا، التي تسعى إلى تهدئة المخاوف في القارة من احتمال تعرض جنوب إفريقيا لموجة جديدة من العنف الذي طالما أثار المخاوف بين المهاجرين بها بشكل متكرر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبالكاوا، في نسخة من العريضة المقدمة إلى الاتحاد الأفريقي التي نُشرت على منصة "إكس"، والتي دعا فيها إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق، إن هذه الهجمات "تشكل خطرا جديا على سلامة ورفاهية العديد من المواطنين الأفارقة المقيمين في جنوب أفريقيا."



