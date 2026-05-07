 الأرجنتين تحقق في مصدر تفش فيروس هانتا القاتل وسط زيادة الإصابات المرتبطة بتغير المناخ - بوابة الشروق
الخميس 7 مايو 2026 5:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الأرجنتين تحقق في مصدر تفش فيروس هانتا القاتل وسط زيادة الإصابات المرتبطة بتغير المناخ

د ب أ
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 5:31 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 5:31 ص

  يهرع مسؤولون وخبراء في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت بلادهم مصدر تفش لفيروس هانتا القاتل الذي اجتاح سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي.

وتأتي حالة الطوارئ الصحية على متن السفينة الراسية في عرض البحر، بينما تشهد الأرجنتين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس هانتا، وهو ما يعزوه العديد من باحثي الصحة العامة المحليين إلى التأثيرات المتسارعة مؤخرا لتغير المناخ. وتصنف الأرجنتين، التي انطلقت منها الرحلة البحرية إلى القارة القطبية الجنوبية، بشكل مستمر من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها الأعلى في معدل انتشار هذا المرض النادر المنقول عبر القوارض في أمريكا اللاتينية.

ويقول خبراء إن ارتفاع درجات الحرارة يوسع نطاق انتشار الفيروس، لأن تغير المناخ وارتفاع الحرارة يؤديان إلى تغييرات في النظم البيئية تسمح للقوارض الحاملة للفيروس بالازدهار في مناطق أكثر. ويصاب الإنسان عادة بالفيروس نتيجة التعرض لفضلات القوارض أو بولها أو لعابها.

وقال هوجو بيتسي، وهو اختصاصي بارز في الأمراض المعدية في الأرجنتين: "أصبحت الأرجنتين أكثر شبها بالمناطق الاستوائية بسبب تغير المناخ، وقد جلب ذلك اضطرابات مثل حمى الضنك والحمى الصفراء، ولكن أيضا نباتات استوائية جديدة تنتج بذورا تسمح بتكاثر الفئران. لا شك أنه مع مرور الوقت، ينتشر فيروس هانتا بشكل أكبر فأكبر".

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم الثلاثاء بتسجيل 101 حالة إصابة بفيروس هانتا منذ يونيو  2025، وهو ما يقارب ضعف عدد الحالات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية أن المرض أدى إلى الوفاة في ما يقرب من ثلث الحالات خلال العام الماضي، مقارنة بمتوسط معدل وفيات بلغ 15% خلال السنوات الخمس التي سبقت ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك