المكسيك تقلل من أهمية نشر القوات وأمريكا تصر على فرض الرسوم الجمركية

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قلل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة، من أهمية نشر 6000 جندي على الحدود الجنوبية لبلاده، قائلا إنهم لن يقاتلوا المهاجرين غير الشرعيين فحسب، بل إنهم جزء من خطة أمنية أوسع.

وأعلن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد عن خطة الانتشار مساء أمس الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن ، حيث يبحث المفاوضون المكسيكيون والأمريكيون اتخاذ تدابير ضد الهجرة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المائة على جميع الواردات المكسيكية اعتبارا من الاثنين المقبل.

وسوف تتصاعد هذه الرسوم تدريجيا مالم تذعن المكسيك للمطالب الأمريكية بأن تمنع مهاجري أمريكا الوسطى غير الشرعيين من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.