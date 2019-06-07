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فيديو.. الرئيس الصيني يسقط من منصة منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 7 يونيو 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 10:14 م

كاد أعضاء من الوفد الصيني أن يسقطوا رئيس بلادهم شي جين بينج، من على المنصة عقب الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر الرئيس الصيني لحظة وشوكه على السقوط من أعلى منصة منتدى بطرسبرج خلال مصافحته بعض المشاركين.

وبادر حرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل سريعًا لإنقاذ «بينج» قبلما يسقط كليًا.

وانطلقت أمس الخميس، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2019، تحت شعار «تطوير أجندة التنمية المستقرة» في روسيا، بمشاركة 140 دولة، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام.

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