سائقا فيراري الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا الكندي

سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الكندي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الجمعة، متفوقا على زميله بالفريق سيبستيان فيتيل، بينما اصطدم هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، بحائط.

وأنهى لوكلير السباق في زمن بلغ دقيقة و177ر12 ثانية، متفوقا على فيتيل بفارق 074ر0 ثانية، وأمام فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس بفارق 134ر0 ثانية.

واصطدم هاميلتون، متصدر فئة السائقين والذي كان الأسرع في التجربة الحرة الأولى، بالحائط في المنعطفين الثامن والتاسع وعاد لمركز الصيانة بثقب في الإطارات وأضرار في أرضية السيارة.

ولم يتمكن هاميلتون من استكمال التجربة الحرة الثانية ولكنه سجل زمنا جعله يحتل المركز السادس خلف كارلوس ساينز سائق مكلارين وكيفن ماجنوسن سائق هاس.

واصطدم أيضا ماكس فيرستابين بحائط في التجربة الحرة الثانية، لينهي السباق في المركز الثالث عشر.

وستحدد التجربة الرسمية مراكز الانطلاق، حيث يسعى مرسيدس للحفاظ على مركزي الانطلاق الأول والثاني للسباق السابع على التوالي هذا الموسم.

ويحتل هاميلتون صدارة فئة السائقين برصيد 137 نقطة بفارق 17 نقطة أمام بوتاس، فيما يحتل فيتيل المركز الثالث برصيد 82 نقطةـ متفوقا على فيرستابين.