تعليم القليوبية: الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة ببدء ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوى، والتى ستنطلق صباح غدا السبت، وتنتهى فى 3 يوليو المقبل بإجمالى 42 ألف و642 طالب وطالبة.

وأعلن عجلان فى بيان له اليوم، أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كل فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.

كما تم التنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان والإسعاف تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى والتنسيق مع أجهزة المحليات ومجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول بمحيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الامتحانات.

وشدد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أى أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى والتأكيد على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات فى جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان، وكذلك التواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة وبحث استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ونائب مدير أمن القليوبية وكافة الأجهزة المعنية لمناقشة تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.