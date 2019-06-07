الاتحاد التونسي يفتح أبواب استاد رادس لدخول الجماهير مجانا لودية العراق

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم السماح للجماهير بالدخول مجانا، اليوم الجمعة، إلى ملعب رادس لمتابعة المباراة الودية بين تونس والعراق.

وتلتقي تونس مع العراق في وقت لاحق اليوم في أولى مبارياتها الاعدادية ضمن معسكرها التدريبي قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا بمصر.

وتواجه تونس بعد العراق، منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم، وذلك يوم 11 الشهر الجاري في كرواتيا قبل أن تختتم مبارياتها الودية بملاقاة منتخب بوروندي المشارك في النهائيات الافريقية في المجموعة الثانية، يوم 17 باستاد رادس.

وتلعب تونس، بطلة أفريقيا عام 2004، في المجموعة الخامسة مع منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا بمدينة السويس.