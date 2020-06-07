غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص: علاج الحالات الطارئة بالمجان حتى في المستشفيات الخاصة

قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة، لدراسة السماح للمعامل الخاصة بإجراء تحليل «PCR» تحت إشراف الوزارة، من أجل حماية المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المُذاع علر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الغرفة تنسق مع الوزارة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مرضى «كوفيد- 19»، لافتًا إلى التنسيق اليومي مع هيئة العلاج الحر منذ بداية الأزمة، لرصد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي الخالية.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة تعالج الحالات الطارئة المصابة بكورونا بالمجان، على أن تسدد الدولة هذه التكاليف، مضيفًا أنه في حال امتناع مستشفى عن تقديم الخدمة الصحية يمكن أن يتقدم المواطن ببلاغ للنقابة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأكد أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة الخاصة بعلاج مرضى كورونا، ذاكرًا أن القطاع الخاص يشمل المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية والشؤون الاجتماعية ومستشفيات الشركات.