المدير الرياضي لبيراميدز: لن نمانع رحيل الشناوي إذا تعاقدنا مع إكرامي

حدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مصير أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق حال التعاقد مع شريف إكرامي بشكل رسمي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

صرح هاني سعيد خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "لا يختلف أحد على قدرات أحمد الشناوي، وأرى أن حارسا بقدراته يجب أن يكون أساسيا في منتخب مصر، وطالما ابتعد عن هذه المكانة، إذن هو مقصر في حق نفسه".

وأضاف: "ينطبق الأمر على لاعبين آخرين مثل شيكابالا، إمكانيته كانت تؤهله ليكون أساسيا في منتخب مصر لمدة 10 سنوات، وفي الفترة الأخيرة بدأ يلتفت لهذا الأمر وظهر ذلك على شخصيته".

وتابع "إذا انضم شريف إكرامي لصفوف بيراميدز، لا يعني أننا نريد الاستغناء عن أي حارس، ولكن إذا طلب أحمد الشناوي الرحيل، لن نمانع الفكرة بل سأجلس معه، وأرى أنه من الأفضل أن يخرج معارًا لأنني قد أحتاجه مجددًا في أي وقت، ولكننا ننتظر أيضًا رغبته".

وواصل المدير الرياضي لبيراميدز "المهدي سليمان والشناوي قادران على القيام بدور كبير في غرفة الملابس، ولكن هذه القدرات هي سمات شخصية تختلف من لاعب لآخر".

وأشار "إذا انضم إلينا شريف إكرامي أو أي حارس آخر، سيكون لدينا 3 حراس مميزين، فالمنافسة القوية في مصلحة الفريق، ولا نفكر في رحيل أي حارس من الموجودين حاليًا، ولكن إذا طلب أي حارس ذلك سنجلس معه وندرس رغبته".

وأتم تصريحاته "لنفترض أننا نفكر في التعاقد مع شريف إكرامي، سأدرس المميزات التي تدفعنا للتعاقد معه، فهو لديه قدرات فنية كبيرة بالإضافة إلى تأثيره داخل غرفة الملابس وتأثيره على اللاعبين، لدينا لاعبون من هذه النوعية مثل عبدالله السعيد وأحمد فتحي".