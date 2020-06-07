اتحاد الكرة: تحديد من يتكفل بمصاريف برتوكول عودة الدوري ليس مسؤوليتنا

أكد جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الجبلاية ليست مسؤولة عن تحديد من سيتكفل بتكلفة بروتوكول عودة الدوري.

وقال عضو اللجنة الخماسية في تصريحات لعبر قناة "صدى البلد":«الاتحاد ليس مسؤولا عن تحديد من سيتكفل بتكلفة بروتوكول عودة الدوري، التكلفة كبيرة جدًا، هناك أندية قد تتمكن من التكفل بنفسها ولكن هناك أندية أخرى لا تستطيع».

وأضاف:«لا نستطيع اتخاذ أي قرار بخصوص عودة الدوري دون قرار من الدولة، لدينا سيناريوهات لكافة الخيارات، ولكن تنفيذ أي سيناريو يتوقف على قرار الدولة».

وأكمل:«في أوروبا الأمور سهلة لأن عدد الجولات المتبقية قليل، كذلك الأندية لديها إمكانات كبيرة، وخطاب الاتحاد الدولي لم يلزم أي دولة بقرار معين، كما ينص على إجراء مسحة قبل المباريات بـ72 ساعة، بالإضافة للعديد من الإجراءات الأخرى كمنع السلام قبل المباراة والاحتفال وما إلى ذلك».

وواصل:«هذه ضوابط الاتحاد الدولي وذكر في الخطاب أن كل دولة تراعي هذه الضوابط بما يناسب قدراتها وإمكانياتها».

أما عن الدرجة الثانية فقال:«صعب جدًا تطببق هذه القواعد في القسم الثاني نظرًا للإمكانات الضعيفة للغاية والمسافات الكبيرة بين بعض المحافظات».

وأضاف:«هناك العديد من السيناريوهات ومنها دوري المجموعتين في الموسم الجديد، ولكن كل سيناريو سيكون له جوانب إيجابية وسلبية».

وأتم جمال محمد علي في نهاية حديثه بأن اللجنة الخماسية لم تسعى نهائيًا لمدة فترة التواجد في إدارة اتحاد الكرة.