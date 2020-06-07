«إعمار للتنمية الزراعية» نستهدف زيادة الصادرات وطرح منتجات جديدة

تخطط مجموعة شركات إعمار للتنمية الزراعية زيادة حجم تواجدها فى السوق من خلال طرح المزيد من المنتجات الجديدة، وزيادة معدلات التصنيع والاستفادة من معدلات النمو الكبيرة التى سيحققها قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس طاهر عطية المدير المسئول بالشركة إن إعمار تستهدف زيادة معدلات الانتاج للاستفادة من زيادة الطلب على منتجاتها بالسوق بالتزامن مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع حاليا سواء فى السوق المحلية او الخارجية.

وأضاف عطية أأزمة كورونا عظمت من أهمية قطاع الزراعة ودوره الكبير فى تحقيق الامن القومى لمختلف دول العالم، نمتلك مصانع تعمل بأحدث التكنولوجيا ونرغب فى إضافة خطوط إنتاج جديدة للاستفادة من فرص النمو المتوقعة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر مجموعة إعمار للتنمية الزراعية من أهم الشركات العاملة فى تغذية النبات وإنتاج الأسمدة المتخصصة بمختلف انواعها، اضافة إلى امتلاكها شركات اخرى متخصصة فى قطاع المنظفات الذى يشهد زيادة كبيرة فى الطلب.

ولفت عطية إلى ان فلسفة الشركة ورؤيتها القادمة تعتمد بشكل اساسى على دعم مختلف الشركات الموجودة فى السوق من خلال إمدادها بأفضل المنتجات والاسمدة التى تعمل على زيادة معدلات الانتاج وهو ما سيرفع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير.

مؤكدا ان قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية فى الوقت الحالى بل هو أهم قطاع فى مصر يمتلك مزايا نسبية كبيرة فى الوقت الحالى، النهوض بالزراعة المصرية والمنتج المصرى الذى ينافس فى الأسواق العالمية هدفا رئيسيا لشركته.

متوقعا ارتفاع معدلات نمو المجموعة بنسبة تتراوح ما بين 20 ــ25 % خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة الدولة الراغبة فى زيادة معدلات الرقعة الزراعية لمصر وإنتاج المزيد من المحاصيل فى مقابل انخفاض حجم الواردات.