 بالفيديو.. فلسطيني يقود مركبة على شكل مجسم للمسجد الأقصى - بوابة الشروق
الإثنين 7 يونيو 2021 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. فلسطيني يقود مركبة على شكل مجسم للمسجد الأقصى

نور رشوان
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 2:43 م

عرضت قناة «الغد»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام ناشط فلسطيني بقيادة مركبة على شكل مجسم للمسجد الأقصى.

وحرص الناشط الفلسطيني على التجول بالمركبة، التي وضع فوقها لوحة كتب عليها «هنا الأقصى».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك