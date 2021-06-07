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عرضت قناة «الغد»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام ناشط فلسطيني بقيادة مركبة على شكل مجسم للمسجد الأقصى.
وحرص الناشط الفلسطيني على التجول بالمركبة، التي وضع فوقها لوحة كتب عليها «هنا الأقصى».