وزير الصحة الألماني ينفي مجددا اتهامات بإعداد خطة لتوزيع كمامات رديئة على المشردين

نفى وزير الصحة الألماني ينس شبان، مجددا اتهامات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب معارضة بإعداد خطة لتوزيع كمامات رديئة على المشردين.

وقال شبان، اليوم الاثنين، في برلين قبل مشاورات لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي: "فكرة توزيع حصة خاصة من الكمامات على المشردين وفي إطار مساعدات إدماج المعوقين كانت منبثقة من وزارة العمل".

وأكد الوزير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن الأمر الحاسم في كل ما تفعله الحكومة فيما يتعلق بالكمامات هو ضمان أنها آمنة وتوفر الحماية من العدوى، موضحا أنه تم فحص جميع الكمامات التي تم توزيعها بدقة للتأكد من أنها تفي بالشروط المطلوبة.

وذكر شبان أنه تم في العام الماضي أيضا توزيع ملايين الكمامات من نفس النوع عبر الولايات والتأكد من توفيرها الحماية اللازمة، مضيفا أن الكمامات التي يدور حولها الجدل حاليا تم فحصها، موضحا أنه على الرغم من عدم حصول هذه الكمامات على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، فإنها آمنة من حيث الحماية من العدوى - "وهذا هو العامل الحاسم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة العمل تقدمت بمقترح لتوزيع كمامات غير معتمدة، قال شبان إنه تم توفير ملايين الكمامات للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض، مضيفا أنه عندما توفرت الكمامات بعد ذلك، كان من الممكن توسيع توزيعها لتشمل البلديات والمقاطعات - وكذلك المنشآت المخصصة لدعم المعاقين والمشردين، وقال: "عندما ظهرت الفكرة، قلنا طبعا: بالتأكيد، على الفور وبكل سرور"، مضيفا أنه "تم بعد ذلك على نحو مشترك دراسة نوعية الكمامات التي سيُجرى توزيعها، والتي كانت ومن وجهة نظرنا تلك التي تضمن الحماية من العدوى".

وذكر شبان أنه تم الاتفاق على فحص هذه الكمامات مرة أخرى فيما يتعلق ببعض جوانب السلامة، لكن اتضح أن هذا سيستغرق شهورا - "وأردنا المساعدة سريعا"، موضحا أنه تم لذلك في النهاية إنتاج أقنعة من فئة "إف إف بي 2" بتكليف من وزارة الصحة في ألمانيا وإرسالها إلى المؤسسات.

ورأى شبان أن اتهامات الحزب الاشتراكي الديمقراطي تأتي في إطار المعركة الانتخابية، موضحا أن الاشتراكيين يريدون أن يلعبوا دور الحكومة والمعارضة في آن واحد، متهما الحزب بالسعي إلى بث القلق في نفوس المواطنين لأغراض انتخابية، وقال: "كل هذا يتحدث عن حالة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكثر من جودة الكمامات".

وكان تقرير لمجلة "دير شبيجل" ذكر أن وزارة الصحة كان لديها في العام الماضي خطة لتوزيع كمامات على معاقين ومشردين بعد اختبار سلامة محدود لهذه الكمامات. ووجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وأحزاب المعارضة انتقادات حادة لشبان بعد صدور التقرير.