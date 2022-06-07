سلطات دونيتسك تعلن مقتل 30 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات إقليم "دونيتسك" شرقي أوكرانيا، مقتل 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابتين و3 نقاط لإطلاق النار في منطقة مدينة "أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات في دونيتسك -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أنه "خلال الساعات الـ24 الأخيرة قام العسكريون في دونيتسك بالتعاون مع القوات الروسية بتدمير دبابتين ومركبة مشاة قتالية بالإضافة إلى القضاء على نحو 30 عسكريا كما أسفر القصف عن تدمير 3 نقاط لإطلاق النار في منطقة مدينة أفدييفكا".

وتقع مدينة أفدييفكا شمالي مدينة دونيتسك. ومنذ عام 2014 تعتبر المدينة واقعة بالقرب من الجبهة وهي تخضع حاليا للسلطات الأوكرانية. وتسمح المواقع حول أفدييفكا بالسيطرة على الضواحي الشمالية لمدينتي دونيتسك وياسينوفاتايا وكذلك الضواحي الجنوبية لمدينة غورلوفكا. ويقع في هذه المدينة مصنع أفدييفكا لفحم الكوك، وهو أحد أكبر المصانع من هذا النوع في أوروبا.

وكانت السلطات في دونيستك أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية النار فتحت النار على مناطق في دونيستك 84 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتطلق ما مجموعه 605 طلقات ذخيرة حية، على سكان كييفسكي ومقاطعات بتروفسكي بمدينة دونيتسك وجورلوفكا وياسينوفاتايا وماكييفكا وفولنوفاخا.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي الأوكرانية دميترو زيفيتسكي، إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم مدينة (سيريدينا) بودا في منطقة سومي بقذائف الهاون والمدفعية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن دميترو زيفيتسكي قوله "بدأ القصف في وقت مبكر من صباح اليوم، وأعقب سبع قذائف هاون، نيران مدفعية".

وأضاف أن القصف تسبب في اشتعال النيران الآن فى ستة منازل منفصلة ومرآب كما تضرر خط نقل الطاقة، وبحسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات بين المدنيين.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك الأوكرانية سيرهي هايدي، أن القوات الروسية تواصل الهجمات على سيفيرودونتسك والمعارك مستمرة بين الطرفين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هايدي قوله "إن القوات الروسية تحاول فرض سيطرة كاملة على منطقتي لوهانسك ودونيتسك، لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، والقتال مستمر في سيفيرودونتسك منذ عدة أيام".

وأضاف المسؤول العسكري: "تم صد الهجوم الروسي في اتجاهات نوفوختيركا، وفورونوف، وتستخدم روسيا في منطقة بيلوهوريفكا جماعات تخريبية واستطلاعية".

وأشار إلى أنه تم صد 10 هجمات للقوات الروسية في الشرق خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تدمير دبابة واحدة وثلاث أنظمة مدفعية ومدرعتين ومركبتين ومستودعين للذخيرة كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرتين بدون طيار.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها باتت تسيطر على نصف مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية شرقي البلاد.