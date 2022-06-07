استطلاع: حزب ماكرون يمكن أن يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية

أظهر استطلاع فرنسي اليوم الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحزبه وحلفاؤهم قد يخسرون الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي ستجري هذا الشهر، وذلك مع تنامي تأييد تجمع التيار اليساري المنافس له.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه عبر الانترنت معهد دراسات الرأي والتسويق في فرنسا والخارج لصالح تلفزيون إل سي أي ،وشمل عينة من 1840 شخصا بالغا خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو الجاري، أن المجموعة التي تدعم ماكرون ستفوز بما بين 250 إلى 290 مقعدا في البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي مقارنة مع معدل يتراوح ما بين 275 إلى 310 مقاعد حصل عليها في استطلاع أواخر الشهر الماضي.ويحتاج ماكرون إلى 289 مقعدا من بين 577 مقعدا بالبرلمان للحفاظ على الأغلبية المطلقة.

ويشير الاستطلاع كذلك إلى أن تجمع أحزاب اليسار سيحصل على ما بين 195 إلى 230 مقعدا بزيادة عن ما بين 170 إلى 205 مقاعد في استطلاع الشهر الماضي.