سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل لتصويره السيدات داخل دورة مياة مطعم بالساحل الشمالي.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مُشغل على وضعية تصوير الفيديو مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالى بالعلمين.

وبفحص الواقعة تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.