أردوغان يؤكد أهمية بقاء العراق خارج الصراع الإسرائيلي الإيراني

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية بقاء العراق خارج نطاق الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وأن يكون حذرا حيال التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة في البيئة الحالية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن أردوغان والسوداني تناولا في المكالمة الهاتفية الصراع الإسرائيلي الإيراني وملفات إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان، خلال المكالمة، أن دوامة العنف التي تسببت بها إسرائيل تهدد المنطقة برمتها.

وأضاف أن الحل الوحيد للخلاف النووي بين إيران والولايات المتحدة هو المفاوضات، وأنه يجب ضبط النفس في الظروف الصعبة، وتجنب الدخول في دوامة العنف.

وأكد أردوغان، أن هجمات إسرائيل على إيران لا يمكن أن تطغى على الإبادة الجماعية في غزة.

وبدأت إسرائيل، فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، وخلف حتى ظهر الأحد نحو 13 قتيلا وحوالي 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مبان ومركبات.