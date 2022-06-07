 طوني خليفة يستعد لاطلاق قناة ومنصة المشهد - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يونيو 2022 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

طوني خليفة يستعد لاطلاق قناة ومنصة المشهد


نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 5:06 م
يستعد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، خلال العام الحالي 2022، لإطلاق قناة تلفزيونية ومنصة رقمية تحمل اسم "المشهد" بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين.

وتهتم المنصة بتقديم محتوى جريء يعتمد بشكل رئيسي على تطور التكنولوجيا من خلال المزج بين التلفزيون والبث الرقمي.

وتستهدف المنصة إحداث تغيير وتطوير في الإعلام وإشراك الأجيال الشابة والاستفادة من التحول الرقمي في المنطقة، لتقدم أنواع البرامج المختلفة، مثل؛ أهم وآخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضة من خلال نشرات إخبارية سريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة.

ووفقًا لاسمها، ستقدم المشهد رؤية شاملة مصممة خصيصًا للمشاهد العربي تستند على وجود طاقم متميز من المراسلين والصحفيين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع المشاهد العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك