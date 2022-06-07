طوني خليفة يستعد لاطلاق قناة ومنصة المشهد

يستعد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، خلال العام الحالي 2022، لإطلاق قناة تلفزيونية ومنصة رقمية تحمل اسم "المشهد" بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين.



وتهتم المنصة بتقديم محتوى جريء يعتمد بشكل رئيسي على تطور التكنولوجيا من خلال المزج بين التلفزيون والبث الرقمي.



وتستهدف المنصة إحداث تغيير وتطوير في الإعلام وإشراك الأجيال الشابة والاستفادة من التحول الرقمي في المنطقة، لتقدم أنواع البرامج المختلفة، مثل؛ أهم وآخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضة من خلال نشرات إخبارية سريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة.



ووفقًا لاسمها، ستقدم المشهد رؤية شاملة مصممة خصيصًا للمشاهد العربي تستند على وجود طاقم متميز من المراسلين والصحفيين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع المشاهد العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.