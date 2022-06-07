 صبحي عن المكالمة المسربة بين مرتضى منصور وأحمد دياب: ليس موضوعا رياضيا - بوابة الشروق
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صبحي عن المكالمة المسربة بين مرتضى منصور وأحمد دياب: ليس موضوعا رياضيا

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 12:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 12:53 ص

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أزمة المكالمات المسربة بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ومرتضى منصور رئيس الزمالك، بشأن أزمة الحكام ومباريات الأبيض في الدوري.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": «نحن ليس لنا مسؤولية مباشرة، هناك قوانين تحمي الخروج عن النص، هذا ليس موضوعًا رياضيًا».

وأضاف: «المسؤولية الجنائية في مثل هذه الأحداث واضحة جدًا، وبالتالي من له الحق في هذا الموضوع المجتمع والقانون».

وأتم: «أنا قرأت ما قيل في المكالمة ولن أسمع المكالمة لن أتدنى لذلك، بالتأكيد تربويًا وأدبيًا لن يرضينا أي شيء يخرج عن النص».


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