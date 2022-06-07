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ميركل تدين بشدة حرب روسيا على أوكرانيا

المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:39 م

أدانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت ميركل في برلين مساء اليوم الثلاثاء إن هذا " هجوم وحشي لا يراعي القانون الدولي ولا عذر له".

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الهجوم خطأ كبير من جانب روسيا.

وأشارت ميركل إلى عدم النجاح في خلق هيكل أمني يمنع الحرب.

يذكر أن هذه هي أول مرة ترد فيها ميركل على أسئلة صحفي منذ نهاية مدة مستشاريتها.

جاء ذلك في ندوة نظمتها دار نشر "أوفباو" ومسرح "برلينر انزيمبل" حيث أجرت ميركل محادثة مع الكاتب الكسندر اوزانج الصحفي بمجلة "دير شبيجل" والذي كان قد كتب مرارا مقالات تعريفية عن ميركل.

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