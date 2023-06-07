بن رحمة أساسيا في تشكيل وست هام لمواجهة فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر

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أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فيورنتينا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتضن ملعب إيدن أرينا في التشيك، المواجهة المرتقبة بين فيورنتينا و وست هام يونايتد، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري المؤتمر.

وجاء تشكيل وست هام لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أريولا.

الدفاع: كوفال، زوما، أجويرد، ايمرسون.

خط الوسط: سوتشيك، رايس، لوكاس باكيتا.

الهجوم: بوين، ميشيل أنطونيو، سعيد بن رحمة.