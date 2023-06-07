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هشام نصر: الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 2:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 2:26 ص

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، إن الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: "أقدم مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحتاج لمساعدتنا في مد مهلة نادي الزمالك الخاصة بأرض 6 أكتوبر، المهلة تنتهي في شهر يونيو، وسور النادي حتى لم يتم اكتماله".

وتابع ساخرا: "احنا مش فاضيين، عندنا مشاكل تانية مركزين فيها".

وواصل: "عدد عضويات نادي الزمالك حجمها أكبر من فرع النادي الحالي، لابد من العمل في فروع أخرى".

وأوضح: "لو أملك القرار في الزمالك لابد من العمل والتعاون مع المستثمرين للتغلب على أزمة الديون على أن يتقاسموا الأرباح  حتى يصبح الزمالك المالك الوحيد لفروعه".

وأتم: "غير صحيح أن أبناء نادي الزمالك «خلصوا» بسبب الهجوم عليهم، هناك رموز وكوادر أكثر من رائعة جاهزة لخدمة النادي".


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