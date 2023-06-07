هشام نصر: الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، إن الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: "أقدم مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحتاج لمساعدتنا في مد مهلة نادي الزمالك الخاصة بأرض 6 أكتوبر، المهلة تنتهي في شهر يونيو، وسور النادي حتى لم يتم اكتماله".
وتابع ساخرا: "احنا مش فاضيين، عندنا مشاكل تانية مركزين فيها".
وواصل: "عدد عضويات نادي الزمالك حجمها أكبر من فرع النادي الحالي، لابد من العمل في فروع أخرى".
وأوضح: "لو أملك القرار في الزمالك لابد من العمل والتعاون مع المستثمرين للتغلب على أزمة الديون على أن يتقاسموا الأرباح حتى يصبح الزمالك المالك الوحيد لفروعه".
وأتم: "غير صحيح أن أبناء نادي الزمالك «خلصوا» بسبب الهجوم عليهم، هناك رموز وكوادر أكثر من رائعة جاهزة لخدمة النادي".