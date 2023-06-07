هشام نصر: الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، إن الزمالك مهدد بسحب أرض 6 أكتوبر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: "أقدم مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحتاج لمساعدتنا في مد مهلة نادي الزمالك الخاصة بأرض 6 أكتوبر، المهلة تنتهي في شهر يونيو، وسور النادي حتى لم يتم اكتماله".

وتابع ساخرا: "احنا مش فاضيين، عندنا مشاكل تانية مركزين فيها".

وواصل: "عدد عضويات نادي الزمالك حجمها أكبر من فرع النادي الحالي، لابد من العمل في فروع أخرى".

وأوضح: "لو أملك القرار في الزمالك لابد من العمل والتعاون مع المستثمرين للتغلب على أزمة الديون على أن يتقاسموا الأرباح حتى يصبح الزمالك المالك الوحيد لفروعه".

وأتم: "غير صحيح أن أبناء نادي الزمالك «خلصوا» بسبب الهجوم عليهم، هناك رموز وكوادر أكثر من رائعة جاهزة لخدمة النادي".